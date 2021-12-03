Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler Spor
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Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

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Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Son 4 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bu karşılaşmada Pjanic'in yerine Can Bozdoğan'a görev verdi.

Oynadığı son 6 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, kötü gidişe Kasımpaşa karşısında son vermek istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'ya konuk olan siyah-beyazlılar mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Kasımpaşa'da Sadiku ile Nabil Dirar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Beşiktaş'ta Mert Günok, Alex Teixeira ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın yanı sıra Francisco Montero da kamp kadrosuna alınmadı. Sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edilen Miralem Pjanic ise kamp kadrosuna dahil edildi.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa (Muhtemel): Harun Tekin, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut, Jorgensen

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, Larin, Batshuayi

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