Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın PAOK maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktörü Sergen Yalçın, tatilde olan yıldız golcü Papiss Cisse'yi arayıp transfer sürecini hızlandırması konusunda fedakarlık yapmasını istediği öğrenildi.

Alanyaspor ile sözleşmesi biten futbolcu Beşiktaş'a daha önce 'Evet' dese de transfer süreci hala bitmedi. Bunu hızlandırmak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, tatil için halen İngiltere'de bulunan Papiss Cisse ile telefonda görüştü.

Tecrübeli çalıştırıcı, Senegalli yıldıza "Gereken fedakarlığı yap" dedi ve golcü futbolcunun bir an önce transfer sürecini tamamlayıp PAOK maçına yetişmesini istedi.

PAOK KARŞISINDA OYNATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Beşiktaş, UEFA'ya PAOK maçının 25 kişilik futbolcu listesini bugün vermek zorunda. Bu listede maç gününe kadar iki değişiklik yapılabiliyor. Sergen Yalçın, Papiss Cisse'yi zorlu maçta mutlaka sahada görmek istiyor ve bu konuda yönetimden de talepte bulundu.