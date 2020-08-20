HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın

PAOK maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktörü Sergen Yalçın, tatilde olan yıldız golcü Papiss Cisse'yi arayıp transfer sürecini hızlandırması konusunda fedakarlık yapmasını istediği öğrenildi.

20.08.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:09

Alanyaspor ile sözleşmesi biten futbolcu Beşiktaş'a daha önce 'Evet' dese de transfer süreci hala bitmedi. Bunu hızlandırmak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, tatil için halen İngiltere'de bulunan Papiss Cisse ile telefonda görüştü.

Tecrübeli çalıştırıcı, Senegalli yıldıza "Gereken fedakarlığı yap" dedi ve golcü futbolcunun bir an önce transfer sürecini tamamlayıp PAOK maçına yetişmesini istedi.

PAOK KARŞISINDA OYNATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Beşiktaş, UEFA'ya PAOK maçının 25 kişilik futbolcu listesini bugün vermek zorunda. Bu listede maç gününe kadar iki değişiklik yapılabiliyor. Sergen Yalçın, Papiss Cisse'yi zorlu maçta mutlaka sahada görmek istiyor ve bu konuda yönetimden de talepte bulundu.

Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Haber Yorumları (2)
FANATİK: Bir GALATASARAY''lı olarak yunan tohumlarına karşı Beşiktaş''ımıza canı gönülden başarılar dilerim.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
36: Ülke meselesine döndü PAOK''u eziiiin. . . !
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti Güncel
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplamışlar Güncel
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplamışlar
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorumda CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorumda CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aamir Khan Selami Şahin Sertab Erener
Spor Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Adana Siirt Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 11:32:20. #1.15#
title