Sergen Yalçın'dan maçın hakemine olay tepki: Sizin yapamadığınızı onlar yaptı

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 1-0 kaybederek fırsat tepti. En yakın rakibi Galatasaray'ın kaybettiği haftada, siyah-beyazlılar mağlup olarak şampiyonluk yolunda puan farkını artırma şansını değerlendiremedi. Maçta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterirken söylediği sözler canlı yayına yansıdı.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3 puan bıraktığı maça, Sergen Yalçın'ın hakem Halil Umut Meler'e yönelik tepkisi damgasını vurdu.

"SİZİN YAPAMADIĞINIZI ONLAR YAPTI"

Kasımpaşa'da sarı kartı bulunan Aytaç Kara, 60. dakikada rakibine bir müdahalede bulundu ve hakem Halil Umut Meler, faul düdüğünü çaldı. Beşiktaşlı futbolcular kart itirazında bulunurken Meler, kartına başvurmadı. Bu pozisyonun ardından Aytaç Kara, 66. dakikada oyundan alındı ve yerini Bistrovic'e bıraktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise bu değişiklik esnasında hakem Halil Umut Meler'e, "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı" şeklinde seslenerek tepki gösterdi.