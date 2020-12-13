Sergen Yalçın'dan maçın hakemine isyan: Hocam bize de çalacak mısın?

Alanyaspor, Beşiktaş mücadelesinde VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bu pozisyona tepki gösteren siyah-beyazlıların çalıştırıcısı Sergen Yalçın, "Hocam bize de bir tane çalacak mısın? Her pozisyonu Alanya'ya veriyorsun, ayıp" diyerek tepkisini dile getirdi.

Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş mücadelesinde VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Mücadelenin 24. dakikasında Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ghezzal topu uzaklaştırdı ve Alanyaspor'da oyuncular penaltı itirazları yaptı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR odasından yapılan çağrı üzerine ekrana gitti ve Ghezzal'ın topa elle müdahale ettiğine karar vererek penaltı noktasını işaret etti. Topun başına gelen Bakasetas da ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

SERGEN YALÇIN'DAN TEPKİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, penaltı sonrasında yaşanan pozisyonlara tepki gösterdi. Yalçın, maçın hakemi Karaoğlan'a, "Hocam bir tane bize de çalacak mısın? Her pozisyonu Alanya'ya veriyorsun, ayıp" şeklinde seslendi.

Sergen Yalçın'ın bu tepkisi, sosyal medyada da gündem oldu.