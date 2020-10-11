Sergen Yalçın futbolcularını uyardı: Böyle devam edersek 10. haftayı göremeyiz
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Sergen Yalçın futbolcularını uyardı: Böyle devam edersek 10. haftayı göremeyiz

11.10.2020 16:30 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:36

Avrupa'nın ardından Süper Lig'de de başarısız sonuçlar alan Siyah-Beyazlılar'da devreye teknik direktör Sergen Yalçın girdi. Tecrübeli hoca dünkü idman öncesinde futbolcularını, "Böyle devam edersek ligin 10.haftasını göremeyiz. Ben buna müsaade etmem" sözleriyle uyardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularına kötü gidişin sürmemesi ve bir an önce toparlanmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Dünkü idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan Sergen Yalçın'ın, "Böyle devam edersek ligin 10. haftasını göremeyiz. Ben buna müsaade etmem. Takım olarak bir an önce toparlanmamız gerekiyor" dediği bildirildi.

Yeni transferler Vincent Aboubakar, Gökhan Töre ve Josef de Souza'nın bu süreçte takıma alışmasını, son takviye Rachid Ghezzal'in de uyum sorununu atlatmasını bekleyen Sergen Yalçın, zamanı en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.

Sergen Yalçın futbolcularını uyardı: Böyle devam edersek 10. haftayı göremeyiz
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