Sergen Yalçın'dan çarpıcı hakem eleştirisi: Superman herhalde
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Sergen Yalçın'dan çarpıcı hakem eleştirisi: Superman herhalde

Sergen Yalçın'dan çarpıcı hakem eleştirisi: Superman herhalde
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Süper Toto Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve zirve yarışında büyük yara aldı. Maç sonunda karşılaşmayı değerlendiren siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın yan hakemini eleştirdi. Yalçın, Galatasaray'ın golü öncesinde yaptığı itirazın sorulması üzerine, "Hakem kararı komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin o topun çıkıp çıkmadığını görme ihtimali yok. 25 metreden bayrak kaldırıyor, öyle görmüş. Superman falan herhalde" dedi.

Galatasaray karşısında 3 puan bırakan lider Beşiktaş, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk yarışında yara aldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

"BİZİM İÇİN İYİ BİR GECE OLMADI"

Karşılaşmayı yorumlayan Yalçın, "Oyun istediğimiz gibi olmadı. Yapılan basit pas hataları, savunmadaki hatalar... Oyunun tamamında, oyunsal anlamda çok bir şey ortaya koyamadık. Bizim için iyi bir gece olmadı. Futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Sezonun bitmesine çok kısa bir zaman kaldı. Hemen Salı günü ve hafta sonu oynanacak maçlara odaklanmalıyız. Hataları değerlendireceğiz" dedi.

"BUNU GÖRME İHTİMALİN YOK"

Galatasaray'ın golü öncesi yan hakemin kararına itiraz ettiğinin hatırlatılması üzerine de Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "O bir komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin oradaki topun çıkıp çıkmadığını görme ihtimali yok. 25 metreden bayrak kaldırıyor. Kendisine dedik ki 'bunu görme ihtimalin yok'. O 'böyle gördüm' diyor, Süpermen herhalde. Cüneyt Hoca'nın ve yardımcı hakemini tebrik ediyorum. Güzel maç yönetti. Tebrikler. Değerli bir arkadaş. Hakeme bağlamak doğru değil ama ortada konuşulması gereken konular var. Sezon bittiğinde her şeyi konuşacağız. Şu anda zamanı değil."

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