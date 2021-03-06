Sergen Yalçın cezalı duruma düştü
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Sergen Yalçın cezalı duruma düştü

06.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:49
Sergen Yalçın cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının 52'nci dakikasında sarı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın, cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının 52'nci dakikasında sarı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın, cezalı duruma düştü. Tecrübeli adam gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında cezalı duruma düştü. Daha önce 3 sarı kartı bulunan Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçının 52'nci dakikasında meydana gelen bir pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulununca sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli teknik adam bu kartla birlikte, 4'üncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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