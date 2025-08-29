Sergen Yalçın Beşiktaş'a mı gelecek? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri!

Sergen Yalçın Beşiktaş'a geri döndü haberleri kısa sürede spor medyasının en sıcak başlığı haline geldi. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferi yaşatan deneyimli teknik adam, ikinci kez siyah-beyazlıların başına geçti. Taraftarların uzun süredir beklediği bu gelişme kulüpte büyük bir heyecan yarattı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yürüttüğü görüşmeler sonucunda Sergen Yalçın ile iki yıllık sözleşme imzalandı. Peki, Sergen Yalçın Beşiktaş'ta ne zaman göreve başladı? Takımı ne zaman devraldı ve ilk antrenmanını ne zaman yönetti? İşte detaylar...

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'A MI GELECEK?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne ile oynanan maç sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını resmen ayırdı. Bu kararın ardından yönetim hızlı hareket etti ve takımın başına getirmek istediği ilk isim olan Sergen Yalçın ile temasa geçti. Görüşmeler kısa sürede sonuçlandı.

Sergen Yalçın Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Serdal Adalı, deneyimli teknik adamla el sıkışarak kulübün yeni dönemini resmen başlattı. Yalçın'ın bugün Beşiktaş'ın başında ilk antrenmanına çıkacağı ve takımıyla yeni sezona hazırlık sürecine başlayacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta Ocak 2020 - Aralık 2021 döneminde görev yapmış ve toplamda 79 resmi maça çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.