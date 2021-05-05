Sergen Yalçın, 'Beraberlik yeter' düşüncesindeki futbolcularına ateş püskürdü

Süper Lig'de lider Beşiktaş, hafta sonu şampiyonluk yolunda Galatasaray karşısında çok kritik bir derbiye çıkacak. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, dev karşılaşma öncesinde bazı futbolcuların "Beraberlik yeter" görüşünde olmasını öğrenince sinirden küplere bindi. Hemen bir toplantı düzenleyen tecrübeli hoca, futbolcularına sert uyarılarda bulundu.

Sezona gösterdiği performansla damga vuran lider Beşiktaş, bu oyununu şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. Siyah-beyazlılarda Galatasaray maçı öncesinde rehavete kapılan bazı futbolcular Sergen Yalçın'ı sinirlendirdi.

"KAFASINDA BAŞKA DÜŞÜNCE OLAN TT STADI'NA GELMESİN"

Takvim'in haberine göre; tüm planlarını 3 puan üzerine yapan başarılı hoca, tesislerde bazı futbolcuların, "Beraberlik yeter" görüşünde olduğunu öğrenince çok sinirlendi. Yalçın hemen bir toplantı düzenledi. Sergen Yalçın'ın, "Beşiktaş her yerde her maça galibiyet için çıkar. Derbiyi kazanmaya gideceğiz. Kafasında başka düşünce olan varsa bizimle TT Stadı'na gelmesin" dediği öğrenildi.

GALATASARAY'I EZBERLETTİRİYOR

Bu sözler Ümraniye'de zaten üst seviyede olan motivasyonu daha da yükseltti. Yalçın, Galatasaray'ın maç görüntülerini izlettirerek, rakibin artı ve eksilerini futbolcularına ezberletiyor.