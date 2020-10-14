Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önceki akşam Bebek Otel'deydi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü teknik direktör, adının aşk dedikodularına karıştığı ve 3 aydır peşinden koştuğu iddia edilen sunucu Aslı Turanlı'yla ilgili de ilk kez açıklama yaptı.