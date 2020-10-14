Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu

14.10.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:51

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önceki akşam Bebek Otel'deydi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü teknik direktör, adının aşk dedikodularına karıştığı ve 3 aydır peşinden koştuğu iddia edilen sunucu Aslı Turanlı'yla ilgili de ilk kez açıklama yaptı.

Sergen Yalçın önceki akşam Bebek Otel'de iki erkek arkadaşıyla bir araya geldi. Boğaz'a karşı arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen ünlü teknik direktör mekan çıkışı objektiflere takıldı.

Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu

2 aydır sunucu Aslı Turanlı ile gözlerden uzak aşk yaşadığı iddia edilen Sergen Yalçın, valenin aracını getirmesini beklerken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu

"SADECE ARKADAŞIZ, AŞK YOK"

Aslı Turanlı ile ilişkisi olmadığını belirten Yalçın aşk sorularını "Aslı'yı tanıyorum ama sadece arkadaşız. Aşk yok" diye yanıtladı. Ünlü teknik direktör daha sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.

Sergen Yalçın'ın Aslı Turanlı'yla tanışabilmek için 3 ay uğraştığı ve ikilinin yaklaşık 2 aydır ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim
G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu
G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu
Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın ve Fatih Terim'e sert eleştiri
Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın ve Fatih Terim'e sert eleştiri
Haber Yorumları (1)
VEZIR: kız cok tatlı cekıcı allah sahıbıne bagıslasın. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Vladimir Putin Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Merve Boluğur İbrahim Tatlıses Soner Sarıkabadayı
Spor Falcao Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Ekim Alkol Apple
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 10:12:29. #1.15#
title