Sergej Milinkovic-Savic ayrılırsa, Lazio Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak

Bu sezon Lille'de gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan ve Avrupa'nın dev takımlarının radarına takılan Yusuf Yazıcı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Vedat Muriqi'in formasını giydiği Lazio, Sergej Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak.

Lille'de özellikle son haftalarda gösterdiği performansla transfer gündeminin de dilinden düşmeyen Yusuf Yazıcı'ya Lazio'nun talip olduğu belirtiliyor.

İtalyan kaynaklarının haberlerine göre Lazio'nın Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde Yusuf Yazıcı'nın o boşluğu doldurabileceği öne sürüldü. Sportif Direktör Igli Tare'nin çok beğendiği bir isim olan Yusuf Yazıcı'nın 25 yaşında Milinkovic-Savic'in boşluğunu dolduracak en mantıklı isim olduğu kaydedildi.

LAZIO'NUN İSTEDİĞİNİ VEREMEMİŞLERDİ

Sergej Milinkovic-Savic'in peşinde Avrupa'nın en büyük kulüplerinin peşinde olduğu özellikle bu sezon başında yazılıyordu ancak Sırp oyuncu için istenen bonservis bedelini karşılayabilen olmamıştı.

İtalyan basını ayrıca Yusuf Yazıcı konusunda Lazio'nun işinin zor olduğunu ve Juventus, Manhester United, Real Madrid gibi ekiplerin 23 yaşındaki Milli oyuncumuza talip olduğu belirtildi.