Serge Gnabry Coutinho'nun Şık Asistini Tamamlıyor
2019-20 Bundesliga sezonunda Bayern Münih Paderborn'a konuk oldu. Coutinho, geliştirdiği atkata ceza sahasına koşu yapan Gnabry'i buldu ve Alman kanat oyuncusuna sadece topu ağlara göndermek kaldı. Bayern maçı 3-2 kazandı.
21.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:20
2019-20 Bundesliga sezonunda Bayern Münih Paderborn'a konuk oldu. Coutinho, geliştirdiği atkata ceza sahasına koşu yapan Gnabry'i
buldu ve Alman kanat oyuncusuna sadece topu ağlara göndermek kaldı. Bayern maçı 3-2 kazandı.
Kaynak: Dugout
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