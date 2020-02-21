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Serge Gnabry Coutinho'nun Şık Asistini Tamamlıyor

2019-20 Bundesliga sezonunda Bayern Münih Paderborn'a konuk oldu. Coutinho, geliştirdiği atkata ceza sahasına koşu yapan Gnabry'i buldu ve Alman kanat oyuncusuna sadece topu ağlara göndermek kaldı. Bayern maçı 3-2 kazandı.

21.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:20

2019-20 Bundesliga sezonunda Paderborn'a konuk oldu. Coutinho, geliştirdiği atkata ceza sahasına koşu yapan Gnabry'i

buldu ve Alman kanat oyuncusuna sadece topu ağlara göndermek kaldı. Bayern maçı 3-2 kazandı.

Kaynak: Dugout

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