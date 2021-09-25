Serdar Ortaç'a ünlü oyuncu Zafer Algöz'den sert tepki! Beşiktaş taraftarından beğeni yağdı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Şarkıcı Serdar Ortaç, 3-3 biten Adana Demirspor- Beşiktaş maçının ardından, sahne aldığı mekanda siyah-beyazlı takıma yönelik argo ifadeler kullanmıştı. Beşiktaş camiasındantepki çeken Ortaç'a ünlü oyuncu Zafer Algöz de sert yüklendi.

"YOKLUĞU BİZİM İÇİN KAZANÇTIR"

Zafer Algöz yaptığı paylaşımda, "Serdar Ortaç kim be? Beşiktaş taraftarı böyle ufak işlerle uğraşmasın. İşimize bakalım. Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" ifadelerini kullandı.

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