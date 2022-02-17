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Serdar Aziz sakatlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Serdar Aziz sakatlandı

Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle Slavia Prag maçı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle Slavia Prag maçı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de Çekya ekibi Slavia Prag ile oynanacak mücadele öncesi Serdar Aziz şoku yaşandı. Kadroda yer alması beklenen tecrübeli oyuncunun yaşadığı sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Serdar Aziz, Slavia Prag, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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