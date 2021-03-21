Serdar Aziz sakatlandı
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Serdar Aziz sakatlandı

21.03.2021 20:28 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:39
Serdar Aziz sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 59. dakikada yerini Marcel Tisserand'a bıraktı.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 59. dakikada yerini Marcel Tisserand'a bıraktı.

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz sakatlık geçirdi. Maçın 57. dakikasında sakatlanan Aziz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna tekrar dönerken, 59. dakikada maça devam edemedi ve yerini Tisserand'a bıraktı. Serdar'ın durumu maçın ardından yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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