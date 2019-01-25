Serdar Aziz, Bugün Galatasaray'la Sözleşmesini Feshedecek

Ezeli rakibin stoperi Serdar Aziz'de işlem tamam. Devre arası transfer döneminin başlangıcından bu yana yürütülen görüşmeler sonuçlandı. Başarılı stoperin menajeri Haluk Canatar, Sarı-Kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı. Serdar, 2.6 milyon euro alacağına karşılık sözleşmesini feshetti. G.Saray ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan Serdar'ın mukavelesi 2020'de bitiyordu. 28 yaşındaki oyuncuyu 4 yıl Fenerbahçeli yapacak şartlarda da anlaşıldı.

"BUGÜN SÖZLEŞMEYİ FESHEDERİZ"

Dün konuşan Menajer Haluk Canatar, "G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'la görüştük. 'F.Bahçe anlaşacağız.' dedik. Bir değerlendirme yapalım dediler. Yarın (bugün) G. Saray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum. Serdar'ın çok uzun süreli birikmiş alacakları var. Biz hukuki süreç başlatmadık." ifadelerini kullandı.

(Akşam)