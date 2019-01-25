Serdar Aziz, Bugün Galatasaray'la Sözleşmesini Feshedecek
Fenerbahçe'nin anlaştığı Serdar Aziz, bugün Galatasaray'la olan sözleşmesini feshedecek.
Ezeli rakibin stoperi Serdar Aziz'de işlem tamam. Devre arası transfer döneminin başlangıcından bu yana yürütülen görüşmeler sonuçlandı. Başarılı stoperin menajeri Haluk Canatar, Sarı-Kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı. Serdar, 2.6 milyon euro alacağına karşılık sözleşmesini feshetti. G.Saray ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan Serdar'ın mukavelesi 2020'de bitiyordu. 28 yaşındaki oyuncuyu 4 yıl Fenerbahçeli yapacak şartlarda da anlaşıldı.
"BUGÜN SÖZLEŞMEYİ FESHEDERİZ"
Dün konuşan Menajer Haluk Canatar, "G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'la görüştük. 'F.Bahçe anlaşacağız.' dedik. Bir değerlendirme yapalım dediler. Yarın (bugün) G. Saray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum. Serdar'ın çok uzun süreli birikmiş alacakları var. Biz hukuki süreç başlatmadık." ifadelerini kullandı.
(Akşam)
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Mutluson futbolda da oluyormuymuş. . . ben masaj salonunda olur biiyorumCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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2,6 milyon avrodan kurtuluyoruz.ister fb alsın istar bjk sorun değil.bizden uzak olsun yeter.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Len bu ezik kuşlar nereye uçtu hiçbir ortada yokCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Buradan söylüyorum Fenere imza atmama koşuluyla fesih edecekler.Cevap Yaz 1 3 Yayından KaldırABİN TURGAY: KRAL İLHAN SEN BU KAFAYLA FAZLA YAŞAMAZSIN BİR SERDAR MILLI FUTBOLCU OK AMA CIMBOMDA NE BAŞARISI VAR YANİ BÜYÜK TAKIM OYUNCUSU DEGIL İNŞALLAH BENİ UTANDIRACAK BIR FUTBOL OYNAR AMA ABİM DEDİYDİ DERSİN1 Yayından Kaldır