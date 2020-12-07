Serdar Aziz: "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı"

Denizlispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, VAR pozisyonuna giderken hakem Ali Palabıyık ile konuşmasında asla ağzından kötü bir şey çıkmadığını söyledi.

Denizlispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, VAR pozisyonuna giderken hakem Ali Palabıyık ile konuşmasında asla ağzından kötü bir şey çıkmadığını söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta kırmızı görerek oyun dışı kalan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, hakem Ali Palabıyık ile arasında geçen diyalog hakkında konuştu. Asla ağzından kötü bir şey çıkmadığını belirten Aziz, "Sadece yüzümden koluma sekti dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı