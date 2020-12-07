Serdar Aziz: "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serdar Aziz: "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı"

07.12.2020 00:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:11
Serdar Aziz:

Denizlispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, VAR pozisyonuna giderken hakem Ali Palabıyık ile konuşmasında asla ağzından kötü bir şey çıkmadığını söyledi.

Denizlispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, VAR pozisyonuna giderken hakem Ali Palabıyık ile konuşmasında asla ağzından kötü bir şey çıkmadığını söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta kırmızı görerek oyun dışı kalan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, hakem Ali Palabıyık ile arasında geçen diyalog hakkında konuştu. Asla ağzından kötü bir şey çıkmadığını belirten Aziz, "Sadece yüzümden koluma sekti dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım, Saffet Sancaklı'ya sahip çıktı
Aziz Yıldırım, Saffet Sancaklı'ya sahip çıktı
Mustafa Dalcı: 'En kötü bir puan almamız gerekiyordu'
Mustafa Dalcı: "En kötü bir puan almamız gerekiyordu"
Serdar Dursun: A Milli Takım için dua ediyorum, çabalıyorum, çalışıyorum
Serdar Dursun: A Milli Takım için dua ediyorum, çabalıyorum, çalışıyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Onur Ünlü Sezen Aksu Oktay Kaynarca
Spor Falcao Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bakan Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serdar Aziz: "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 00:14:33. #1.14#
title