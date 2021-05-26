Serdar Avcı'nın yeni hedefi dünyanın en prestijli kemerlerinden WBC

Ringe 6 yıl aradan sonra çıkan ve Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu Zaal Kvezereli'yi nakavt ederek dünya şampiyonu olan Türk boksör Serdar Avcı, şimdiki hedefinin Dünya Boks Konseyi'nde (WBC) şampiyonluk olduğunu söyledi.

Ringe 6 yıl aradan sonra çıkan ve Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu Zaal Kvezereli'yi nakavt ederek dünya şampiyonu olan Türk boksör Serdar Avcı, şimdiki hedefinin Dünya Boks Konseyi'nde (WBC) şampiyonluk olduğunu söyledi.

Kadıköy Boks Spor Kulübü sporcusu Serdar Avcı, 19 Mayıs'ta, 7 unvan maçının hepsini nakavtla kazanan Gürcü rakibi Zaal Kvezereli ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karşı karşıya gelmiş, 12 raunt üzerinden yapılan maçın 2'nci raundunun 50'nci saniyesinde rakibini devirerek altın kemerin sahibi olup, ülkemize çifte bayram yaşatmıştı. Böylece tüm dünyanın merakla beklediği UBO yarı ağır sıklet şampiyonluk unvanı belli olmuştu. Altın kemerin sahibi olan Serdar Avcı'ya maç sonrası yoğun ilgi de sürüyor. Bu maçın ardından dünyada 600'üncü sıralarda bulunan Avcı, en iyiler arasında ilk 100'e girmeyi de başardı.

"WBC KEMERİNİ KAZANACAĞIM"

Başarılı sporcunun şimdiki hedefi ise dünyanın en prestijli kemerlerinden biri olan, Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi büyük şampiyonların kazanmış olduğu WBC federasyonundaki kemerler. 19 Mayıs'ta aldığı altın kemerle ilk 100'e girmeyi başaran ve WBC için mücadele edebilme hakkını kazanan Serdar Avcı, menajeri Andreii Sinepov ve ekibi ile WBC için görüşmelere başladığını söyledi. Avcı, "Kısa zaman içerisinde yeni maç tarihi belli olacak. Çizilen programda ilk kamp Türkiye'de Kadıköy Boks Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılacak. Antrenman partnerlerimiz Ukrayna ve Rusya'dan gelecek. WBC kemeri için oldukça iddialıyım ve bu kemeri kazanacağım" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı