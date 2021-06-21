Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var

A Milli Takım'ın EURO 2020'de yaşadığı tarihi hezimetin yankıları sürüyor. Başarısızlığın faturası teknik direktör Şenol Güneş'e çıkarken, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'in gündeme getirdiği iddialar bomba etkisi yarattı. Deneyimli hocanın savunulacak bir durumu olmadığını belirten Çelikler, "Şenol Hoca'ya çok ciddi tepki var. Memleketçilik yaptığı iddiaları var. Savunulacak pozisyonda da değil. Devam edemezsin" ifadelerini kullandı.