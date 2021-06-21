Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var
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Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın EURO 2020'de yaşadığı tarihi hezimetin yankıları sürüyor. Başarısızlığın faturası teknik direktör Şenol Güneş'e çıkarken, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'in gündeme getirdiği iddialar bomba etkisi yarattı. Deneyimli hocanın savunulacak bir durumu olmadığını belirten Çelikler, "Şenol Hoca'ya çok ciddi tepki var. Memleketçilik yaptığı iddiaları var. Savunulacak pozisyonda da değil. Devam edemezsin" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, EURO 2020 defterini eksi 7 averajla, puansız kapattı. Başarısızlığın en büyük sorumlusu olarak gösterilen teknik direktör Şenol Güneş'e ise tepki yağdı. YouTube'da yayın yapan Vole kanalının ünlü yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in gündeme getirdiği iddialar ise dikkat çekti.

"BU VAZO ARTIK YAPIŞMAZ"

Şenol Güneş'in görevi bırakması gerektiğini belirten Serdar Ali Çelikler, "Şenol Hoca'ya çok ciddi tepki var. Memleketçilik yaptığı iddiaları var. Savunulacak pozisyon da değil. Devam edemezsin. Vazo kırıldı. Bu vazo artık yapışmaz. Bence bırak" dedi.

Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var
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Ali Gülhan
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Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var - Haberler Spor
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