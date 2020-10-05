Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim
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Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim

05.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:28

Aralarında aşk dedikoduları çıkan Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım dün akşam Nişantaşı'nda bir mekanda eğlendiler. Mekan çıkışı Aycan'la arasında çıkan aşk dedikodularına yanıt veren Sercan, "Aycan benim kardeşimdir, öyle bir şey asla yok" ifadelerini kullandı.

Survivor yarışmasındaki dostluklarını sürdüren futbolcular Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Gaziantep Alg Spor Kulübü'nde top koşturan Yanaç, antrenmanlardan bulduğu boşluğu İstanbul'a gelerek değerlendirdi.

Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim

"AYCAN BENİM KARDEŞİM"

Futbolculara, Yıldırım'ın yeni evlenen kardeşi Tezcan Yıldırım da eşlik etti. Sercan Yıldırım, mekan çıkışı Aycan Yanaç'la aralarında çıkan aşk iddiaları hakkındaki sorulara, "Aycan benim kardeşimdir, asla öyle bir şey yok" şeklinde yanıt verdi.

Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim

Survivor yarışmasında başlayan arkadaşlıkları devam eden ikili sık sık bir araya geliyor. Yaz aylarında da birlikte tatil yapan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç iki iyi arkadaş olduğunu iddia ediyor.

Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim

(Uçankuş)

Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim
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