Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

24.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:01
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7050 liradan, avro 8,9830 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7050 liradan, avro 8,9830 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,7030 liradan alınan dolar, 7,7050 liradan satılıyor. 8,9810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9830 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9910 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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