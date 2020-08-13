Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3330 liradan, avro 8,6660 liradan güne başladı.
13.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:39
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3330 liradan, avro 8,6660 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3310 liradan alınan dolar, 7,3330 liradan satılıyor. 8,6640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6660 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3030 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5980 lira olmuştu.
Kaynak: AA