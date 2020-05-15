Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9110 liradan, avro 7,4670 liradan güne başladı.
15.05.2020 09:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9110 liradan, avro 7,4670 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9090 liradan alınan dolar, 6,9110 liradan satılıyor. 7,4650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4670 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9630 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5120 lira olmuştu.
Kaynak: AA