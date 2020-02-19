Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0670 liradan, avro 6,5520 liradan güne başladı.
19.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0670 liradan, avro 6,5520 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0650 liradan alınan dolar, 6,0670 liradan satılıyor. 6,5500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0690 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5520 lira olmuştu.
Kaynak: AA