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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0580 liradan, avro 6,5630 liradan güne başladı.

18.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:02
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 6,0580 liradan, avro 6,5630 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 6,0560 liradan alınan dolar, 6,0580 liradan satılıyor. 6,5610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5630 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0480 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5550 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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