Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9870 liradan, avro 6,6370 liradan haftaya başladı.
03.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9870 liradan, avro 6,6370 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9850 liradan alınan dolar, 5,9870 liradan satılıyor. 6,6350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6370 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9850 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6150 lira olmuştu.
Kaynak: AA