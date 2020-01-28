Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9470 liradan, avro 6,5580 liradan güne başladı.
28.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9470 liradan, avro 6,5580 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9450 liradan alınan dolar, 5,9470 liradan satılıyor. 6,5560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5580 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9510 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5630 lira olmuştu.
Kaynak: AA