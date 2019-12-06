Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7530 liradan, avro 6,3920 liradan güne başladı.
06.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7530 liradan, avro 6,3920 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7510 liradan alınan dolar, 5,7530 liradan satılıyor. 6,3900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3920 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7550 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3910 lira olmuştu.
Kaynak: AA