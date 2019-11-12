Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7760 liradan, avro 6,3770 liradan güne başladı.
12.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7760 liradan, avro 6,3770 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7740 liradan alınan dolar, 5,7760 liradan satılıyor. 6,3750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3770 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7750 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3780 lira olmuştu.
Kaynak: AA