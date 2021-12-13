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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 830,60 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 830,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 830,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 830,60 liradan, 5 bin 473 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 494 liradan, 758,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 762,00 liradan, 5 bin 348 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 368 liradan, 2 bin 674 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 684 liradan ve bin 337 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 342 liradan satılıyor.

(İHA)

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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