İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 783,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 782,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 783,00 liradan, 5 bin 160 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 181 liradan, 714,10 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 718,10 liradan, 5 bin 42 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 62 liradan, 2 bin 521 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 531 liradan ve bin 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 266 liradan satılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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