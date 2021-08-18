Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 486,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,80 liradan, 3 bin 207 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 228 liradan, 443,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447,80 liradan, 3 bin 134 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 154 liradan, bin 567 liradan alınan Yarım Ziynet bin 577 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı