Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serbest piyasada altın fiyatları

02.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:46
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 458 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458,20 liradan, 3 bin 20 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 41 liradan, 418 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422 liradan, 2 bin 951 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 971 liradan, bin 475 liradan alınan Yarım Ziynet bin 485 liradan ve 738 liradan alınan Çeyrek Ziynet 743 liradan satılıyor.

(İHA)

Bunlar da ilginizi çekebilir

NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Garo Paylan Hulusi Akar Ali Babacan Bülent Arınç
Magazin Enes Batur Serdar Ortaç Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rusya Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 17:47:31. #1.14#
title