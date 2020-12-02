Serbest piyasada altın fiyatları
02.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:46
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 458 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458,20 liradan, 3 bin 20 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 41 liradan, 418 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422 liradan, 2 bin 951 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 971 liradan, bin 475 liradan alınan Yarım Ziynet bin 485 liradan ve 738 liradan alınan Çeyrek Ziynet 743 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı