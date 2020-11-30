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Serbest piyasada altın fiyatları

30.11.2020 12:58 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:04
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 445,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 445,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 445,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 445,40 liradan, 2 bin 935 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 956 liradan, 406,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 410,25 liradan, 2 bin 868 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 888 liradan, bin 434 liradan alınan Yarım Ziynet bin 444 liradan ve 717 liradan alınan Çeyrek Ziynet 722 liradan satılıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Serbest piyasada altın fiyatları
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