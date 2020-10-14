Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Serbest piyasada altın fiyatları

14.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 14.10.2020 01:03
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 488,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489 liradan, 3 bin 221 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 224 liradan, 445,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449,80 liradan, 3 bin 148 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 168 liradan, bin 574 liradan alınan Yarım Ziynet bin 584 liradan ve 787 liradan alınan Çeyrek Ziynet 792 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özgü Namal Yekta Kopan Soner Sarıkabadayı
Spor Falcao Ozan Tufan Gökhan Töre Şenol Güneş Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız İzmir Alkol Apple
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 01:04:11. #1.14#
title