Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 488,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489 liradan, 3 bin 221 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 224 liradan, 445,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449,80 liradan, 3 bin 148 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 168 liradan, bin 574 liradan alınan Yarım Ziynet bin 584 liradan ve 787 liradan alınan Çeyrek Ziynet 792 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı