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Serbest piyasada altın fiyatları

25.09.2020 12:50 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:00
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 456,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,50 liradan, 3 bin 7 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 28 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 939 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 959 liradan, bin 469 liradan alınan Yarım Ziynet bin 479 liradan ve 735 liradan alınan Çeyrek Ziynet 740 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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