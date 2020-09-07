Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 462,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,50 liradan, 3 bin 48 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 69 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 979 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 999 liradan, bin 489 liradan alınan Yarım Ziynet bin 499 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA