Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,50 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
07.09.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:49

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 462,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,50 liradan, 3 bin 48 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 69 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 979 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 999 liradan, bin 489 liradan alınan Yarım Ziynet bin 499 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Metin Özülkü Tayanç Ayaydın Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Metin Oktay Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Milli Bakan Ankara
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 17:50:36. #1.15#
title