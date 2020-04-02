Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 341,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 341.50 liradan, 2 bin 249 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 270 liradan, 311 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 315 liradan, 2 bin 198 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 218 liradan, bin 99 liradan alınan Yarım Ziynet bin 109 liradan ve 550 liradan alınan Çeyrek Ziynet 555 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA