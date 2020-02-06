06.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:38

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 301,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 301 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 301,20 liradan, bin 984 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 5 liradan, 274,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 278,50 liradan, bin 939 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 959 liradan, 969 liradan alınan Yarım Ziynet 979 liradan ve 485 liradan alınan Çeyrek Ziynet 490 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA