04.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:17

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 301,50 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 301,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 301,50 liradan, bin 986 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 7 liradan, 274,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 278,80 liradan, bin 940 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 960 liradan, 970 liradan alınan Yarım Ziynet 980 liradan ve 485 liradan alınan Çeyrek Ziynet 490 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA