28.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:07

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,30 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 302,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 302,30 liradan, bin 991 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 12 liradan, 275,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 279,50 liradan, bin 946 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 966 liradan, 973 liradan alınan Yarım Ziynet 983 liradan ve 486 liradan alınan Çeyrek Ziynet 491 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA