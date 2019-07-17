Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 258,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258,40 liradan, bin 702 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 723 liradan, 235,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239,50 liradan, bin 663 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 683 liradan, 832 liradan alınan Yarım Ziynet 842 liradan ve 416 liradan alınan Çeyrek Ziynet 421 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA