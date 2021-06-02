Sepaş Enerji'den milli kanocu Mustafa Özmen'e destek
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Sepaş Enerji'den milli kanocu Mustafa Özmen'e destek

Sepaş Enerji'den milli kanocu Mustafa Özmen'e destek
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Milli Kanocu Mustafa Özmen'in Sepaş Enerji'nin de desteğiyle Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik ve Milli Takım Seçme yarışlarında 3 kategoride derece almayı başardığı bildirildi.

Milli Kanocu Mustafa Özmen'in Sepaş Enerji'nin de desteğiyle Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik ve Milli Takım Seçme yarışlarında 3 kategoride derece almayı başardığı bildirildi.

Sepaş Enerji'den yapılan yazılı açıklamada, Özmen'in 1997 doğumlu olduğu ve kano sporuna 16 yaşında başladığı ifade edildi.

Açıklamada, Özmen'in 2014'ten beri milli formayı aralıksız giydiği belirtilerek, "Genç sporcu, 2021'de de yeni madalyalar kazanmaya devam ediyor. Özmen, Türkiye Kano Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik ve Milli Takım Seçme yarışlarında 3 kategoride derece almayı başardı. Milli Kanocu, bu organizasyonda K1 1000 m ve K1 500 m kategorisinde birincilik; K1 200 m kategorisinde ise ikincilik elde etti. Özmen, son olarak geçtiğimiz hafta Macaristan'ın Szeged kentindeki olimpiyat kota yarışlarında da milli takım formasını terletti." ifadeleri kullanıldı.

Özmen'in 11-13 Haziran'da Eskişehir'de düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda ve temmuzda düzenenecek Türkiye Şampiyonası'nda da favoriler arasında gösterildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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