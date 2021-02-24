Sepaş Enerji'den Afyonkarahisarlı işletmelere indirimli elektrik desteği
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Sepaş Enerji'den Afyonkarahisarlı işletmelere indirimli elektrik desteği

24.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:05
Sepaş Enerji'den Afyonkarahisarlı işletmelere indirimli elektrik desteği

Sepaş Enerji, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile imzaladığı protokol kapsamında Afyonkarahisarlı iş insanlarına indirimli elektrik desteği sağlayacak.

Sepaş Enerji, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile imzaladığı protokol kapsamında Afyonkarahisarlı iş insanlarına indirimli elektrik desteği sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliğiyle ATSO'ya kayıtlı 4 bin 500 ticari işletmenin enerji ihtiyacı daha uygun fiyatla karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Satış Müdürü Mehmet Bacaksız, konutlardan ticarethane ve sanayi kuruluşlarına uzanan geniş bir yelpazede 4 milyon kişiye enerji tedariki gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye genelinde sanayicilere katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirten Bacaksız, "İş ortaklarımızın tüketim profillerini analiz ederek, rekabetçi ve şeffaf fiyatlama modeliyle en uygun teklifi hazırlamak bizim önceliğimiz. ATSO ile imzaladığımız indirim tarifesinin Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde de Türkiye'nin dört bir yanındaki yeni iş birliklerimizi kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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