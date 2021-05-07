A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, bir süredir Trabzon'da bulunan Güneş'in Karadeniz doğal yaşamının çeşitli boyutlarıyla sergilendiği müzeyi ziyaret ettiği ve büyük emek harcanan yapının mutlaka görülmesi yönünde görüşlerini paylaştığı kaydedildi.

Müze kurucusu Dursun Ali İnan da yaklaşık 30 yıldır topladığı objelerin sergileneceği bir müze kurmanın en büyük hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiği için büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Çaykara Uzungöl'de yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine kurulu Dursun Ali İnan Müzesi üç ana bölümden oluşuyor.

Yöresel mimariye bağlı kalınarak yapılan ahşap Uzungöl evinde, Dursun Ali İnan'ın otuz yıldır topladığı yöresel, arkeolojik eserler, ağaç köklerinden yaptığı heykeller ve mobilyalar, Uzungöl'ün tarihi, kültürü, coğrafyası, faunası, florası, sosyal yaşamı gibi farklı özellikleri hakkında yazılı ve görsel içerik yer alıyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Seda Sayan Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Salih Uçan Fatih Terim Ali Tandoğan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:33:49. #1.14#

title