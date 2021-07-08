Şenol Güneş, İsviçre maçından sonra istifa etmeyi düşündüğünü itiraf etti

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçındaki eleştirilerden sonra istifa etmeyi düşündüğünü ifade etti. Güneş, "Bunu düşündüm. Bunların hepsi bir seçenek. Tabii ki düşündüm ama konuştum ve tartıştım. Sonunda kalmamın doğru olduğuna karar verdim" dedi.