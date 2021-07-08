Şenol Güneş, İsviçre maçından sonra istifa etmeyi düşündüğünü itiraf etti
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Şenol Güneş, İsviçre maçından sonra istifa etmeyi düşündüğünü itiraf etti

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçındaki eleştirilerden sonra istifa etmeyi düşündüğünü ifade etti. Güneş, "Bunu düşündüm. Bunların hepsi bir seçenek. Tabii ki düşündüm ama konuştum ve tartıştım. Sonunda kalmamın doğru olduğuna karar verdim" dedi.

EURO 2020'de grubu 0 puanla kapatan Milli Takım'da eleştiri okları Şenol Güneş'in üstünde. Güneş'in düzenlediği basın toplantısında doğrudan 'İstifa etmeyi düşündünüz mü' sorusu yöneltildi.

Şenol Güneş'ten 'istifa' sorusuna açık cevap: Tabii ki bırakmayı düşündüm ama kalmam en doğrusu

Tecrübeli hoca, İsviçre maçından sonra net şekilde bırakmayacağını belirtmişti ancak bu toplantıda gerçeği açıkladı.

Şenol Güneş'ten 'istifa' sorusuna açık cevap: Tabii ki bırakmayı düşündüm ama kalmam en doğrusu

"TABİİ Kİ DÜŞÜNDÜM"

Güneş İsviçre maçından sonra, "Kaçmak mı doğrusu, kalıp savaşmak mı buna siz karar verin" ifadelerini kullanmıştı. Güneş, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Bunu düşündüm. Bunların hepsi bir seçenek. Tabii ki düşündüm ama tartıştım, konuştum. Sonunda kalmamın doğru olduğuna karar verdim" diye konuştu.

Şenol Güneş, İsviçre maçından sonra istifa etmeyi düşündüğünü itiraf etti
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Haber Yorumları (1)
SELAMİ AKKAYA: adam düşündü böyle bir parayı bırakmak akıl işi deyil deyip devam dedi .. milli takım önemli deyil önemli olana paradır
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500
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Şenol Güneş, İsviçre maçından sonra istifa etmeyi düşündüğünü itiraf etti - Haberler Spor
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