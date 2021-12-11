Şenol Güneş'ten hocası Özyazıcı'ya ziyaret

Trabzon'da bulunan A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, futbol oynadığı dönemde hocası olan Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, boyun fıtığı tedavisi görmek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geçtiğimiz hafta Trabzon'a geldi. Eski dostlarıyla görüşen Güneş, Trabzonspor'un eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Süleyman Atal ile beraber Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti. Hocasını kente her gelişinde ziyaret eden Güneş, Ahmet Suat Özyazıcı ile eski günleri yad etti.

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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