Şenol Güneş, Milli Takım'a şarkı yapması için Tarkan'a seslendi
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Şenol Güneş, Milli Takım'a şarkı yapması için Tarkan'a seslendi

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası'ndaki gibi bir şarkı yapmasını istedi. Güneş, "2002 Dünya Kupası öncesi Kosta Rika'ya maç izlemeye gittim, Tarkan'ın müziği çalıyordu. Onu ayrı yere koyarım. 2002 Dünya Kupası'nda yaptığı parça bizle eşlemişti. Şimdiki takım için de şarkı yapılmasını bekliyorum" dedi.

Ay-Yıldızlı takımın teknik patronu Şenol Güneş, Milli Takım'ın 2002 Dünya Kupası'ndaki mücadelesi öncesi 'Bir oluruz yolunda' şarkısını yapan Tarkan'dan bir şarkı daha beklediğini söyledi.

"MUSTAFA SANDAL DA TUTTU"

Güneş, " "2002 Dünya Kupası öncesi Kosta Rika'ya maç izlemeye gittim. Bir diskoda Tarkan'ın müziği çalıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Tarkan'ı başka bir yere koyarım. 2002 Dünya Kupası zamanında Tarkan'ın, 'Bir oluruz yolunda' şarkısı Milli Takım'la özdeşleşmişti. Mustafa Sandal'ın da, 'Pazara kadar değil mezara kadar' şarkısı vardı. O da tuttu. Şimdiki Milli Takımımız için de Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde böyle bir şarkı yapılmasını istiyorum" dedi.

"TAKSİM'DE O DA VARDI"

Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: Tarkan bize daha önce Dünya Kupası'ndaki şarkısıyla çok katkı yaptı. Yenisini bekliyoruz. Maçımıza da gelmişti. Taksim'deki kutlamada da vardı. O dünyaca ünlü bir sanatçı. Onu bambaşka bir yere koyuyorum. Benim ona yakınlığım yok ama Volkan Konak'la arkadaşlığım var." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, Milli Takım'a şarkı yapması için Tarkan'a seslendi
Tarkan'ın 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısının kapağı
Şenol Güneş, Milli Takım'a şarkı yapması için Tarkan'a seslendi
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