Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi

A Milli Takım'ın yarın İtalya'yla oynayacağı EURO 2020 açılış maçı öncesi sinirler gerildi. Basın toplantısından önce İtalyanların, Şenol Güneş'in ateşini 4 kez ölçmesi tecrübeli hocayı çılgına çevirdi. Güneş'in ısrarla ateşini ölçmek isteyen görevliye, "Ben buraya nasıl geldim" dediği öğrenildi.