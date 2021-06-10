Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi

Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi
Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın yarın İtalya'yla oynayacağı EURO 2020 açılış maçı öncesi sinirler gerildi. Basın toplantısından önce İtalyanların, Şenol Güneş'in ateşini 4 kez ölçmesi tecrübeli hocayı çılgına çevirdi. Güneş'in ısrarla ateşini ölçmek isteyen görevliye, "Ben buraya nasıl geldim" dediği öğrenildi.

EURO 2020 açılış maçında Türkiye ile İtalya yarın Roma'da karşı karşıya gelecek. Dev maçın öncesinde basın toplantısı yapan teknik direktörümüz Şenol Güneş'i İtalyan görevliler oldukça sinirlendirdi.

"BEN BURAYA NASIL GELDİM"

Fanatik'in haberine göre, Şenol Güneş'in basın toplantısı öncesi 4 kez ateşinin ölçülmeye çalışılması Şenol Güneş'i oldukça sinirlendirdi. Şenol Güneş görevlilere, "Ben buraya nasıl geldim" diye tepki gösterdiği öğrenildi.

Spor Bakanı Kasapoğlu'nun 'Hagi mi, Alex mi?' sorusuna Şenol Güneş'ten sürpriz cevap
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun 'Hagi mi, Alex mi?' sorusuna Şenol Güneş'ten sürpriz cevap
Sonu Türkiye için final olsun! İşte yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler
Sonu Türkiye için final olsun! İşte yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Tan Taşçı Sarp Akkaya Fatma Turgut Fahriye Evcen
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 21:23:14. #1.15#

title