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Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret

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Milli Takım'la yolları ayrılan Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek. Güneş ayrılırken TFF Başkanı Nihat Özdemir'e, "Takdir sizin" diyerek bir talebi olmadığını ifade etmişti. TFF, Nihat Özdemir'e 10 milyon TL ödemeyi uygun gördü.

Türkiye Futbol Federasyonu ( Tff ) ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu.

Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! 10 milyon TL verilecek

10 MİLYON TL

Ajansspor'un haberine göre; TFF, Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat ödemesi yapacak.

"NE TAKDİR EDERSENİZ KABULÜMDÜR"

Şenol Güneş, tazminat durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı Nihat Özdemir'e yönelik, "Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.

Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret
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Haber: Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret - Haberler Spor
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